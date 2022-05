Marie DEGUILLAGE-WILLIAM

Mes compétences techniques sont :

• Gestion des flux logistiques : Optimisation des flux (Réception, Contrôle Qualité, Stockage, Approvisionnements, Picking, Packing, Expédition), Pilotage des coûts, délais et qualité ;

• Gestion d'équipe : 6 à 10 personnes ;

• WMS / ERP : Ecriture d’un cahier des charges fonctionnel, Choix de l’éditeur, Paramétrage, Recettage, Procédures, Formation, Bascule, Stabilisation ;

• Conduite du changement : Informer, Former, Accompagner ;

• Gestion de projet : Veille concurrentielle, Amélioration continue de la performance opérationnelle (5S), Conceptualisation, Rédaction de Cahier des Charges, Respect des budgets ;

• Anglais courant.



Mes compétences comportementales sont :

• Sens des responsabilités, de l’organisation, du terrain, du concret, du service client, de l’anticipation, sens critique ;

• Capacité d’analyse, de synthèse et de formalisation, capacité à fédérer, convaincre, négocier, vulgariser ;

• Autonome, souple, disponible, rigoureuse, réactive, dynamique, communicante, mobile, capacité à gérer le stress et les conflits ;

• Attirance forte pour le travail en équipe, le travail sur le terrain, le travail transversal et les challenges ;

• Passionnée (Plongée subaquatique).



