Marie DEGY

Je veux mettre mes compétences au service d'un bailleur social, d’une collectivité territoriale, ou d'une association qui œuvre pour l'intérêt public . Ma passion est de travailler en équipe pour concrétiser des projets. Le travail de terrain, l'innovation et la créativité sont les moteurs de ma motivation.

En m’appuyant sur mes formations d'architecte et d’urbaniste et mes expériences, notamment comme chargée de mission Habitat pour un département, mon objectif est de m'investir dans le domaine du logement social à une échelle territoriale proche des élus et des habitants.

La mise en œuvre de projets, les échanges d'idées et d'expériences sont au cœur de mes préoccupations.



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement durable

Culture

Logement social