Francis RATHIER

Travail depuis de nombreuses années sur la question de l'articulation entre programmation et conception.



A développé des méthodes participatives pour l'élaboration de projet urbains ou architecturaux dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires.



 Accompagnement des démarches de projet

 Évaluation des politiques publiques

 Appui aux dispositifs participatifs

 Programmation urbaine et architecturale

 Enquêtes de terrain sur les pratiques sociales et spatiales

 Formation-action

 Recherches sur la pratique de conception urbaine et architecturale