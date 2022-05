BONJOUR,



Je m'appelle Marie DEJEAN, consultante en gestion de patrimoine, je vous apporte le conseil et le suivi d'un véritable "conseiller de famille", en fonction de vos objectifs actuels et futurs.



Je souhaite créer avec vous une vraie relation de confiance et durable, en vous accompagnant à chaque étape de votre vie.



Je vous aide notamment à préparer et consolider votre retraite. En effet, se constituer une retraite est un enjeu majeur aujourd'hui, quand on sais que l'on comptera 1.4 cotisant pour un retraité en 2040 et 1.35 cotisant pour un retraité en 2060 (selon le rapport de COR 2012).



Je vous propose également d'optimiser votre épargne en vous faisant bénéficier de solutions concrètes et adaptées a votre situation.



Enfin, comme beaucoup d'entre nous, vous devez payer des impôts, c'est bien... mais les réduire c'est encore mieux! Et je suis là, pour vous permettre de réaliser des économies d'impôts grâce à une étude personnalisée.



Être disponible et prodiguer des conseils de qualité sont des valeurs qui me permettent d'établir un contact privilégié sur le long terme avec vous.



A très bientôt,





Marie DEJEAN

Consultante en gestion de patrimoine



06.98.51.38.40

dejean.marie@sfr.fr







Mes compétences :

Gestion des stocks

Logistique

Mise en rayon

Épargne retraite

Analyse des besoins

Conseil

Analyser écouter réfléchir agir

Relationnel

Immobilier

Épargne

Gestion de patrimoine

Suivi clientèle

Fonds d'investissements