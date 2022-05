Marie DELANGUE

Je suis graphiste et fière de l'être.



Passionnée au départ par le print (tout ce qui touche au design imprimé, que ce soit sur papier, tissu ou objet), je suis devenue par la suite spécialiste en web accessible.



Mon but est de créer un document unique ou une identité visuelle complète.



J'ai une culture graphique et typographique appliquée au print (Presse/Édition, Publicité : brochures, catalogues, mailing, affiches, logos, chartes graphiques) et au web (sites vitrines, intranet, e-commerce).



Mes clients vont du centre culturel de mon quartier, éditeurs indépendants, associations et entreprises locales, à des institutions et grands groupes.



Je maîtrise la suite CS5, XPress 8 et l’ensemble de la chaîne graphique.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Créativité

Direction artistique

Design graphique

Adobe Photoshop

Graphisme

Adobe Indesign CS5

Web design