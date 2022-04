Jessie PERROT

Sortie de mes études supérieures en arts appliqués (design d'espace), je suis entrée dans la vie active comme commerciale et décoratrice dans le mobilier, les objets et les revêtements haut de gamme.



Certes, mes expériences dans la vente m'ont apportées une forte aisance relationnelle.

Certes, on n'abandonne jamais complètement son côté commercial.

Mais désormais, je souhaite baigner purement dans le domaine de l'architecture et de la décoration.