Marie DELHOMMEAU

Formée en politiques publiques à l'IEP de Paris, j'ai choisi le domaine du développement territorial et de l'urbain, avec l'intime conviction que c'est à l'échelle locale que l'action publique est la plus porteuse de sens aujourd'hui.



"Ensemblier du territoire", mon domaine de compétence consiste à comprendre et connaître les logiques de ses différents acteurs, dans le but d'appuyer les stratégies de développement sur la valorisation des ressources locales.



La richesse de ce métier réside dans la transversalité et la souplesse intellectuelle qu'il exige, dans les échanges permanents entre élus, techniciens des collectivités, acteurs privés, associatifs et citoyens.



Actuellement en poste au sein d'une grande collectivité, je coordonne la mise en oeuvre d'un projet urbain durable. Il s'agit de piloter la stratégie générale du projet, coordonner les équipes de prestataires travaillant pour le compte de la Ville, en articulation avec la commande politique et en transversalité au sein de l'administration. Ce poste implique également une mission de représentation du projet auprès des partenaires et financeurs, ainsi que l'organisation et l'animation des dispositifs de participation et de co-élaboration du projet avec les habitants et acteurs du territoire. Il s'agit d'impulser dans le projet "Les Hauts de Montreuil" l'ambition de qualité environnementale, de mixité sociale et d'innovation portée par la municipalité.



Particulièrement intéressée par les questions de développement économique, d'entrepreneuriat et d'innovation, j'aimerais poursuivre mon parcours professionnel dans ce domaine, ou sur des missions en lien avec l'attractivité touristique des territoires et le développement durable.



Mes compétences :

Gestion projet

Urbanisme durable

développement territorial

coordination de projets