Marie DELMOTTE

Je suis actuellement étudiante à l'IUT de Vannes en DUT Statistiques et Informatique Décisionnelle (STID).

Je suis inscrite sur Viadeo principalement pour pouvoir poser des questions à des professionnels dans le domaine de la statistique et de l'informatique, et à des anciens STID afin de m'aider dans mon choix de secteur et de métier.

Je suis surtout intéressée par le secteurs des médias ou de l'analyse sensorielle.



Je recherche des personnes à qui je pourrai poser des question sur leur métier où le secteur dans lequel elles travaillent dans le but de compléter ma connaissance des secteurs et des métiers pour m'aider à faire mes choix professionnels.



Mes compétences :

Cascading Style Sheets

HTML

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

SQL

Sphinx Software

Visual Basic .NET

Logiciel R / RStudio / utilisation de Shiny et Rma