Marie-Delphine BESSON

Dernièrement responsable recrutement et formation dans une Société de service de 2000 collaborateurs, j’ai eu l’opportunité de manager une équipe de trois personnes et de prendre en charge les différents aspects liés au recrutement, à la formation et à la gestion de carrière des salariés.



Mon parcours m’a permis de travailler dans le secteur de l’automobile mais aussi du service ce qui m’a donné une grande capacité d’adaptation et une forte réactivité.





Mes compétences :

Recutement

Formatrice

Management d'équipe

Gestion des ressources humaines

Formation

Gestion des carrières

Management de projets

Gestion des compétences