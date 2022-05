Marie DELPIANO

Bonjour, merci de prendre le temps de faire ma connaissance.



Infirmière toute ma vie, salariée en hôpital, puis en tant que libérale pendant de nombreuses années, j’ai décidé réorienter mes activités professionnelles vers le commerce en ligne. Rien à voir me direz-vous ! Pas tout à fait puisque je commercialise des produits dédiés à l’amélioration de la forme et du bien-être et qu’au-delà de cela, je fais de la formation et de l’accompagnement.



Aujourd'hui je contribue toujours au mieux-être de mes semblables, mais de manière différente, de manière augmentée et je les fais profiter de mes services avec joie en leur apportant une solution, une possibilité, de l'espoir et des moyens concrets d'améliorer leur mieux être physique, ainsi que celui de leur famille.



Mon nouveau secteur d'activité requiert de nouvelles volontés, de nouvelles implications, de nouvelles compétences, de nouveaux engagements. Vous cherchez une voie, un métier dans lequel vous épanouir progresser et vous inscrire dans la durée. Vous appréciez les relations humaines et contribuer au mieux-être de vos semblables ? Venez exercer avec moi un métier passionnant, riche, utile et rémunérateur !...



Possibilités de travailler en double activité à temps partiel et choisi…



Mes compétences :

Coaching individuel

Recrutement

Formation