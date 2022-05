Investie depuis plus de 10 années dans le secteur du logement social et de l'habitat, mon parcours m'a amené à être dans une posture "agile" pour mieux répondre aux attentes de missions diversifiées et partenariales. Mes compétences m'ont permis de m'adapter à des attentes de conseil et d'expertises métiers adaptés, auprès de niveaux de Direction,de techniciens ou encore de particuliers.