Marie DENIS

Spécialiste du recrutement sur les métiers Ingénieurs et Techniciens, Fed Ingénierie intervient dans le secteur de l’Industrie sur la France entière.



Fed Ingénierie vous accompagne sur trois types de recrutement : l’intérim, avec des missions de durée variable adaptée au contexte de l’entreprise, le recrutement direct en CDD et CDI.



Fed Ingénierie intervient sur les domaines suivants :



Recherche et Développement

Etudes et Conception

Méthodes et Industrialisation

Production

Qualité/Hygiène/Sécurité/Environnement

Maintenance et Travaux Neufs Industriels

Gestion technique d’Affaires et Relation Clients



Fed Ingénierie est signataire de la Charte de la Diversité.





Mes compétences :

SAP

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint