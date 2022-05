Marie DERAIN

Juriste de formation (droit privé), j'ai rencontré la Protection judiciaire de la jeunesse en préparant le concours de l'Ecole Nationale de Magistrature et par le biais d'activités bénévoles dans le cadre de "projets ville vie vacances" avec les Scouts de France" (devenus Scouts et Guides de France en 2004).



Directrice des services de la Protection judiciaire de la jeunesse, notamment et le plus longuement dans les Hauts de Seine, j'ai aussi travaillé dans l'Yonne, en Essonne et dans le Val-de-Marne, avant de devenir responsable de formation des directeurs et des cadres de la PJJ à l'Ecole Nationale de protection judiciaire de la jeunesse (installée à Roubaix depuis 2008, elle était alors à Vaucresson (92)).



Auditrice à la Direction inter régionale Ile de France/Outre-mer de la PJJ de septembre 2009 à mai 2011, au moment de la mise en place de cette mission, j'ai effectué plusieurs missions Outre-Mer.



Pendant cette période (de janvier à mai 2010), j'ai été mise à disposition de Madame Isabelle Debré Sénateur des Hauts de Seine, parlementaire en mission auprès de Madame le Ministre de la Justice ; pour la planification et l'organisation de cette mission et l'écriture du rapport "les mineurs isolés étrangers en France".



En mai 2O11 j'ai rejoint l'administration centrale de la PJJ à la sous direction des ressources humaines et du dalogue social, comme chargée de mission pour le bureau de la formation et du recrutement.



En juillet 2011 j'ai été appelée à rejoindre pour 6 ans, le Défenseur des droits Monsieur Dominique Baudis, comme défenseure des enfants, vice-présidente du collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l'enfant.



Mes compètences professionnelles sont trés patinées des diverses responsabilités que j'ai exercées chez les Scouts et Guides de France en matière de pédagogie, d'éducation, d'enfance, de jeunesses, de formation et de connaissance du monde associatif tant du point de vue du projet que des organisations. Entrée au conseil d'administration en mai 2006, j'ai été vice-présidente de l'association de juin 2007 à septembre 2011.



Mes compétences :

Gestion d'équipes