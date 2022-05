Marie DERAM

Responsable E-commerce - Webmarketing - Marketing Digital

Forte de 14 années d’expérience dans le web, je souhaite mettre à profit mes connaissances dans la mise en place et développement de sites.

D’un tempérament engagé, dynamique, rigoureux et proactif, je suis un élément moteur au sein d’une équipe.

Curieuse, je suis en veille permanente sur les évolutions, outils et solutions en relation avec le webmarketing, le e-commerce et le web en général.

N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.



Mes compétences :

SMO

Conseil

Marketing

Communication

Gestion de projets

Google Adwords

Webmarketing

Webanalytics

Affiliation

SEO

SEM

Refonte de site

Responsive design

Relations Presse

Management de projet

Market place

Magento e commerce

Prestashop

Management d'équipe

E-mailing

Comprateurs

Linking

Référencement naturel et payant

Mobile marketing

Search advertising

Digital marketing

Web 2.0