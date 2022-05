Marie DEREMBLE-WAUQUIEZ

PROFIL :



Double carrière de Violoncelliste et de Chef de chœur. Passionnée par la pédagogie et la communion entre les arts de la scène (musique, danse, théâtre).



Formée auprès d’artistes internationaux (Pierre Cao, Catherine Simonpietri, Michel Strauss, Emmanuelle Bertrand). Titulaire du C.A. de Direction d’Ensembles Vocaux, et du Diplôme d’Etat (D.E.) de Violoncelliste.





EXPERIENCE :



• Violoncelliste : 15 ans d’expérience de professeur et concertiste, dont 10 ans au sein de l’Ensemble Carpe Diem, formation de 6 à 10 musiciens solistes, spécialisée dans la transcription d’œuvres orchestrales, hautbois et direction musicale Jean-Pierre Arnaud.

• Chef de chœur : 15 ans d’expérience d’enseignement et de concerts, incluant la conception, réalisation et direction de plus de 50 concerts pédagogiques et pluridisciplinaires

o Forte dimension scénique (théâtre ou danse)

o Partenariats amateurs / professionnels et avec l’éducation nationale

Enseignement de la direction de chœur (agrégation de musicologie, stages, conservatoires).





RESPONSABILITES ACTUELLES :



• Professeur au CRR de Paris

• Professeur au Conservatoire du 6eme arrondissement de Paris

• Chef de chœur associé au Chœur d’enfants et Chœur de Jeunes de l’Orchestre de Paris, en résidence à la Philharmonie de Paris.

• Professeur au Conservatoire de Vincennes.