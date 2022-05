Marie-Dominique HAMONOU

Après avoir suivi une formation avec un artisan maroquinier de chez Hermès à la retraite, qui souhaitait transmettre son savoir-faire, Marie-Dominique crée la marque Marie Hamonou en 2015.



Elle conçoit et fabrique des sacs, des accessoires, tels que porte-monnaie, portefeuille pour l’homme et la femme.



On retrouve son goût pour les formes géométriques, les symétries et la période Art déco dans beaucoup de ses créations.



Et pour préserver la planète, les matières premières proviennent pour la plupart de fin de stock de grandes maisons de maroquinerie.



Des questions? Une envie particulière?

marie@mariehamonou.com



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion

E-learning

Formation