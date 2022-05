Marie-Dominique MOUSTARD

Vous souhaitez divorcer / vous séparer et ne connaissez pas la procédure à suivre, ni l’étendue de vos droits ?

Je vous guide afin de déterminer dans un premier temps la procédure appropriée, dans un cadre judiciaire ou extra-judiciaire. Puis, je vous conseille et vous assiste afin de fixer les modalités les plus adaptées.



Vous êtes convoqué par devant une juridiction pénale et souhaitez être assisté ?

Je suis à votre disposition pour vous expliquer le déroulement de la procédure jusqu’au procès. Je veille au respect de vos droits et libertés fondamentales. Je suis à vos côtés afin de réunir les documents nécessaires à la défense de vos intérêts. J’accomplis les démarches nécessaires auprès de la juridiction pénale, notamment afin de prendre connaissance du dossier et préparer votre dossier.



Vous êtes en conflit avec la sécurité sociale dans le cadre de la reconnaissance de votre maladie professionnelle ou de la fixation de votre taux d’incapacité ?

Je vous assiste tant dans le cadre de la procédure amiable que de la procédure contentieuse par devant le Tribunal.



Mes compétences :

Droit des contrats

Droit des affaires

Droit social

Droit immobilier