Marie DRONIOU

Plusieurs années d'expatriation (Canada, Malaisie, Espagne, Pays Bas), des études en commerce international et un projet de vie m'ont amenés à mon expérience dans le monde de l'efficacité énergétique chez PAUL Ventilation, et Zehnder Group.

La ventilation double flux haute performance m'a permis de découvrir l'importance de la qualité des produits, et de la qualité des services qui se doivent d'être en corrélation avec ces derniers.



Le développement quotidien des produits, des outils internes et externes, des services proposés pour une meilleure efficacité, font partie de mes missions actuelles et que je recherche dans mes différentes expériences.



La curiosité, la remise en question et l'optimisation sont pour moi essentiels pour atteindre les objectifs fixés et développer une ambiance de travail la plus sereine pour les collaborateurs.



Mes compétences :

BtoB

BtoC

Création

Gestion du portefeuille client

Négociations

Organisation

Vente

EBP Gestion commerciale