Marie-Emmanuelle FEUILLU

CV en ligne : www.mefeuillu.fr



•Maîtrise d’ouvrage et pilotage opérationnel

-Priorisation des tâches et planification de projet

-Établissement des budgets prévisionnels

-Analyse de l’existant (COC), de la concurrence et des publics cibles

-Briefing, coordination des équipes internes et des prestataires externes

-Rédaction de livrables et de documents supports pour les services internes

-Suivi de production (chaîne de production print et web)

-Méthodologie Scrum.



•Conception de projet

-Projets éditoriaux : thématique, tonalité éditoriale, structure du contenu, objectifs de tirage.

-Animations vidéos : retravail des scénarios et textes, recherche de l’iconographie et conception des animations.

-Site web : définition du concept en lien avec la demande client (brainstorming, mind mapping), rédaction de cahier des charges, wireframing, spécifications fonctionnelles.



•Relationnel : auteurs, prestataires, fournisseurs.

•Aptitude à la recherche d’informations et de contacts (resourceful).

•Adaptabilité, curiosité, réactivité, diplomatie, organisation, rigueur, anticipation.



•Environnement Mac et PC - Html 5 / Css 3 / Php / mySql - Dreamweaver - Wordpress - Axure - X-Mind - InDesign / Photoshop / Illustrator - Pack Office - Travail sous SAP - XML (notions).

•Anglais : upper intermediate.



•Formations en histoire de l’art, en édition et en conception digitale.



Mes compétences :

Édition

Gestion de projet

Planification

HTML 5

Gestion des priorités

Analyse concurrentielle

Analyse des besoins

CSS 3

Adobe Photoshop

PhpMyAdmin

Axure

XMIND

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Wordpress