Eléonore DOOSTERLINCK

Passionnée par les beaux-livres, le cinéma et les graffs, je travaille aujourd'hui entre édition et communication. Ce qui m'a attirée dans cette voie ? Le livre, bien sûr, mais ce n'est pas l'essentiel. Je veux avant tout oeuvrer au service de la culture et de sa diffusion vers un public, parce que le partage, la curiosité, l'émulation et l'art sont des valeurs qui me sont chères. Je cherche à diversifier mon expérience et à m'investir dans des projets qui font sens.



