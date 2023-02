Marie-Estelle NGUYEN

En poste je suis conseillère en évolution professionnelle /CIP depuis 2008



J'enseigne également sur Montpellier le karate Goju ryu (taiso : gymnastique guerrière et karaté) , ouvert à tout public, avec un enseignement traditionnel



J'étais aussi bénévole sur l'association de Nîmes pendant 10 ans en tant qu'instructrice ( et présidente également).



En 2016 j'ai ouvert une association sur Montpellier afin de faire connaitre cet art au public





J'enseigne bénévolement le karaté en tant qu'art martial avec ses exigences et sa culture (à vocation non compétitive - ayant pour objectif la défense et l'amélioration de soi - ouvert à tout public - ) et aussi la gymnastique guerrière ( tiré du yoga, do in, renforcement musculaire, exercices dynamiques, avec instruments etc.....).



Je vous invite à consulter le lien où vous trouverez les infos, en espérant que vous puissiez diffuser à vos contact de Montpellier : http://gojuryumontpellier.wixsite.com/shoreikan