Marie ETAVE

Graphiste freelance depuis 2003, mon activité professionnelle m’amène à travailler dans le domaine du web et du print, sur des supports aussi variés que les newsletter, flyers, plaquettes, PLV, packaging, logotype, personnages 3D.



Les 7 années passées à mon compte m’ont permis de développer ma créativité, ma rigueur, mon autonomie, ma réactivité au service de clients qui m’ont fait confiance, dans le secteur de l’édition, l’événementiel, l’institutionnel.



Travaillant aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises, je m'enrichis de la variété des missions qui me sont offertes.



Mon site internet est en cours de construction, n'hésitez pas à me contacter pour télécharger mon book



Mes compétences :

Illustrator

Indesign et Photoshop

maya

Flash

Dreamweaver