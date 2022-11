Marie-France DE MONNERON

Hé oui, L'Or du Mendiant est paru fin octobre, aux éditions Cheminements. Déjà plus de mille vendus à ce jour. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, une autre maison d'édition Encre Bleue vient de signer un contrat avec Cheminements et moi-même pour l'éditer en gros caractères dans un circuit parallèle d'associations de mal voyants et de malades dans les hôpitaux. L'Or du Mendiant tout en poursuivant sa carrière (FNAC et autres librairies) sort donc en deux tomes fin avril. Quel bonheur de penser que ce livre n'est pas inutile... Parallèllement, je suis de plus en plus polygraphe ! En effet je viens de terminer une monographie sur une sculptrice talentueuse. Au vu de son enthousiasme pour mes 4 pages, je désire réaliser encore plus d'écrits pour présenter les artistes. C'est passionnant. Mon deuxième livre qui sera un roman, promet de faire rire, enfin je l'espère. Vive l'écriture...



