Marie France KERDRAON

Clara et dominique jean artistes multi disciplines



artistes de scène , artistes de rues



comédiens chanteurs musiciens sculpteur sur ballons

conteuse



accordéon orgue de barbarie violon percu

clara conservatoire d'art dramatique de montpellier puis 50 ans sur paris

formation théatre florent simon cie le message

mime danse acrobatie comédie musicale



dominique jean

accordéoniste , chef d'orchestre sur paris avec son orchestre durant de nombreuses années

avec la chanteuse ( ex claire marief vedette de la salle wagram) devenue clara lorsque celle ci a démarré les animations avec orgue de barbarie , spectacles et animtions avec de nombreuses vedettes



L' orgue de barbarie DE dominique jean clara et isa leur fille a parcouru la france durant de nombreuses

années



Clara revenue dans sa ville natale , continue ses animations en maisons de retraites, bibliothèques ,

animations de rues, soirées privées , anniversaires pour enfants et adultes



Clara et dominique jean sont aussi des animateurs qui ont participé à de nombreux arbres de noël , comités d'entreprises , dans de grandes salles, chapiteaux , cirques , ayant la responsabilité du spectacle lorsque l'agent

artistiques n'était pas présent , réglement des artistiques , fiches de sacem etc



clara a enregistre plusieurs 45 enregistrés sous le nom de claire marief , puis sous le nom de clara

passages radio, avec verchuren aimable cordy plana



clara a été animatrice de radio andorre durant de nombreuses années , enregistrements d'artistes

annie cordy aimable verchuren maria candido gorgette plana dave c jérome

francis lopez colette renard , prudy chanteurs de l'époque entre 1976 et 2000



Mes compétences :

Chanteuse Comédienne Conteuse Et Animatrice De