Marie FRANCO

Diplômée en Gestion des Entreprises & Communication, forte d’une expérience professionnelle de 20 ans auprès d’entreprises privées et publiques en France, dont 7 ans en agence d’architecture à Genève en qualité de collaboratrice projet. Mon savoir-faire technique et opérationnel est un atout précieux pour un soutien organisationnel au sein d’une équipe ou service. Goût pour l’esthétique et agencement d’espaces. Bonne maîtrise des outils bureautiques MAC ou PC (MS Office Word, Excel, powerpoint, photoshop) et Internet.



Personnalité & compétences sociales :



- Organisée, méthodique et rigoureuse

- Sens des responsabilités et des priorités

- Sens de la négociation

- Aisance rédactionnelle et oratoire

- Polyvalence, dynamisme et esprit d’équipe

- Adaptabilité, assiduité et disponible

- Esprit d’initiative et autonomie

- Discrétion professionnelle



Mes compétences :

Audit

Conseil

Conseil en organisation

Ergonomie

MES

Organisation