Marie-Françoise LE BEULZE

Responsable du développement dans une entreprise forte d'une dizaine d'années d'expérience dans le domaine de la santé, je suis maintenant responsable d' agence.Nous mettons notre expertise au service des patients qui nécessitent une hospitalisation à domicile dans le domaine respiratoire.

J'ai toujours travaillé dans le domaine de la santé:près de 20 ans comme déléguée médicale puis commerciale dans le matériel médical.

Je bénéficie d'une grande adaptabilité et de grandes qualités d'écoute.

Énergique, volontaire et organisée, j'ai toujours atteint mes objectifs.

Aujourd'hui je suis à la recherche d'un(e) commercial(e)expérimenté(e) sur le secteur 13-83.



Mes compétences :

Prise de rendez vous

Commercial

Organisation et stratégie

Techniques de vente

Informatique

Technico commerciale

Prises d'initiatives

Négociation

Prospection

Formation

Communication

Organisation du travail

Maitrise marche et concurrence