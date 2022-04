Jean-Michel GOSSELIN

Après une parcours réussi dans l'aéronautique, j'ai choisi d'être au service au plus proche de la personne. J'ai fait une spécialisation biomédicale après des études en électronique, avec en ligne de mire ma formation plus largement à l'environnement hospitalier.

Je travaille depuis 2010 au sein de Prestataires de Santé A Domicile, où je m’épanouis au service des patients et de leurs médecins. Je suis en contact réguliers avec ceux-ci pour suivre au mieux leurs patients, mais aussi former leur personnel et mettre en place des protocoles de travail.

Je participe activement au développement des agences en proposant des solutions pour faciliter le travail des prescripteurs.



Mes compétences :

Règlementation Hospitalière

Physiologie

Encadrement d'Equipe

Matériovigilance

Gestion de Stocks

Dispositifs Médicaux

SAP

Flux Maintenance

Formation d'équipes

Développement commercial