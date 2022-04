Jean-Michel GOSSELIN

15 ans de pratique informatique, en sociétés de services et de retail, comme développeur, architecte, chef de projet et manager.

Animé par des convictions : mettre l'architecture et l'intégration au coeur des projets ; valoriser le design et l'ergonomie ; promouvoir l'agilité.

Motivé par les contextes de changement en entreprise : transformer les organisations, développer les Hommes, continuer à découvrir et apprendre.



Mes compétences :

Gestion de projet

Agile Scrum

Management

Service-oriented architecture

Architecture logicielle

Lean IT

Java EE