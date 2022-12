METLIFE(ex ALICO AIG VIE) est spécialisée en matière de prévoyance décès :



Entrepreneurs (garantie de dette sénior lbo, homme clé, contrat associé, garantie actif passif, compte courant dassocié)



Privées (prévoyance chef de famille lié à un emprunt ou non)



De plus, nous assurons les risques hors-normes : capitaux importants, seniors, problèmes de santé, sports et professions à risques, et répondons aussi aux demandes des « non-résidents ».