Marie Guerreiro

Diplômée d'un Master Ingénieure Affaires Internationales Trilingues, je comptabilise plus de deux ans d'expériences dans le domaine du marketing international, du management interculturel et de la stratégie de développement.

Avec des expériences en France, en Angleterre, au Mexique, en Chine et aux Etats unis, j'aimerais aujourd'hui trouver un VIE comme Assistante de chef de produit/projet .

Principalement dans les secteurs du tourisme, des l’énergies/ressources ou de l'agroalimentaire.



Mes compétences :

Gestion de projet

Leadership

Aisance orale

Logiciels informatique

Management

Étude de marché

Marketing stratégique

Adaptabilité

Anglais & Espagnol