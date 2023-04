Marie-Hélène PLANCHETTE

Vingt deux ans dans le paramédical et une reconversion plus tard, je peux enfin suivre le vol d'un nuage au fil de l'eau, d'un trait de pinceau...Sous le pseudo. de ALTON, ( nom de ma grand-mère ).



Capable de construire un espace par des effets de perspective, d'ombres, de lumières, de

couleurs et matières feintes, je peux donner vie et profondeur à un tableau ou un décor.



Durant mes études, un stage aux Ateliers de peinture-décoration-restauration-dorure

MERIGUET-CARRERE, m'a permis :



1/ de développer mes compétences ;



2/ d'acquérir un rythme professinnel ;



3/ de m'autoriser à sortir du cadre de la déco. pour m'exprimer par la peinture artistique...



4/...jusqu'à la mise au point, en 2014, de mon ENDUIT-PAPIER. Dès lors, de l'embrouillamini de fibres, se lèvent les sans voix de mes toiles en "ambassade".



J'explore, aujourd'hui, avec bonheur, le champ de tous les possibles.



Cela dit et selon la voix de la sagesse : " Mens sana in corpore sano "...J'ai donc pratiqué, la course de vitesse jusqu' au titre de meilleur espoir junior de Seine et Marne.

Une faiblesse à la cheville me pousse à la natation et au vélo. C'est une seconde respiration que je maintiens depuis après une pratique de l'Aïkido durant trois ans pour optimiser mon rapport au souffle et à autrui.

Le tango argentin ajoute une note de passion à la précision du geste et de la posture. La peinture prolonge la démarche.



Mes compétences :

Histoire de l'art

Dorure à la feuille d'or

Peinture décorative

Création artistique

Tango argentin

Gestion de la relation client

Créativité

Gestion des compétences

Création de contenus

Performance artistique (quatuor Alton, Kej, Isa. L