Sandrine PLANCHETTE

Je suis psychologue clinicienne. J'ai deux spécialisations : la gérontologie et les thérapies brèves à partir des outils des thérapies comportementales et cognitives et de l'hypnose.

Passionnée par l'être humain depuis mon adolescence, je suis désormais installée en libéral au sein du cabinet Philae dans le 2Oe arrondissement. J'accueille toute personne en difficulté ou souhaitant évoluer vers d'autres comportements, construire ses projets...

Je souhaite également développer le soutien psychologique à domicile, non seulement pour les gens âgés, mais aussi handicapées, malades, phobiques etc.

Je travaille dans le secteur gérontologique depuis 1996 (maisons de retraite, services hospitaliers, animations de formations pour le personnel...). Actuellement, je travaille à temps partiel sur un accueil de jour spécialisé pour les malades Alzheimer ou formes apparentées sur la Seine et Marne.

J'anime avec joie depuis 2009, les formations pour les aidants familiaux ayant un proche atteint de maladie d'Alzheimer ou apparentées. Cette expérience est enthousiasmante et humainement très enrichissante pour tous les participants



Mes compétences :

Psychologie

Gérontologie

Thérapie comportementale et cognitive