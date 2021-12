Marie HÉLINE

Diplômée d'un master 2 en Marketing et Communication de l'ISEG (Institut Supérieur Européen de Gestion) depuis juillet 2013, j'ai cinq années d'expériences dans le domaine du marketing et de la communication interne et externe dans des grandes structures internationales comme dans des plus petites entreprises.

Bilingue en Anglais, maîtrisant les réseaux sociaux et les logiciels de PAO, je recherche un poste de Chargée de Communication.



Mes compétences :

Communication interne

Industrie

Marketing

Maitrise des outils bureautiques (powerpoint, exce

Maîtrise des logiciels de création (indesign, ACDS