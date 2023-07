Marie JOUVIN

Ma double formation en sciences biologiques et cosmétiques ainsi qu'en marketing et management me permettent d'avoir une vision à 360° du secteur de la Beauté. Mes expériences dans différents services d'entreprises innovantes sur ce marché m'ont permis de développer mes compétences et d'enrichir mon expertise du monde cosmétique. Travailleuse acharnée forte d'un bel esprit d'équipe, j'aspire à avoir des responsabilités et à prendre part à des projets challengeants.



Mes compétences :

Biologie cellulaire

Chimie analytique

Biochimie

Biologie végétale

Mathématiques

Management

Physiologie animale

Comptabilité

Marketing

Chimie

Biologie moléculaire

Génétique

Microbiologie

Communication

Chimie organique

Marketing et gestion d'entreprises

Anglais

Qualité

Cosmétiques