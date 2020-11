Marie KUTER

Consultante UX Senior à Genève, je travaille sur des sites Internet, portails Intranet et applications mobiles depuis huit ans, pour des agences en France, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Au cours des dernières années, je me suis notamment spécialisée dans les domaines de la santé, les ONGs internationales, le luxe et les banques privées.



Mon rôle en tant qu'ergonome est d'étudier les comportements des utilisateurs afin de fournir des lignes directrices pour la construction d'un site utilisable. Mes fonctions incluent notamment les tâches suivantes :



* évaluation ergonomique, heuristiques et quick fixs

* recherche utilisateurs et personas

* architecture d'information (cas d'utilisation, arborescence)

* maquettes et scénarisation (user-focused)

* cahier des charges

* accompagnement du développement

* mesure de performance, sondage en ligne

* tests utilisateurs



Projets récents :



* Application de vente iPad

* Lead UX pour l'OMS et la Fondation Gates

* Interfaces de data visualization

* Portail Intranet du groupe la Poste

* Le Devoir (journal Québécois en ligne)



Mes compétences :

Ergonomie web

Rédaction

Gestion de projet web

Architecture d'information

Recherche utilisateurs

Wireframes

Tests utilisateurs

Personas

Cahier des charges

Mobile

Ergonomie

Internet

Web

UX

Intranet

Analyse stratégique