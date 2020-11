Marie-Laure SANSOUS

J'occupe actuellement le poste de chargée de missions R&D à la Laiterie de Montaigu.

Après 8 ans passée en tant qu'Ingénieur R&D sur les produits nutrition santé chez Lactalis, je me suis orientée vers un nouveau challenge; les produits infantiles.

Au cours de mon parcours professionnels, j'ai développé de nouvelles gammes de produits infantiles destinées à l'Europe mais aussi à l'International avec pour certaine une certification Bio.

Je participe également à des projets collaboratifs avec des centres de recherche et d'autres partenaires industriels.

J'ai également développé des gammes de produits stérilisés destinés à la nutrition clinique mais aussi à l'élargissement de la gamme des produits existants: crèmes dessert hypercaloriques hyperprotéinées, eaux gélifiées et autres produits...

Je travaille dans un environnement multiculturel puisque des produits à forte valeur ajoutéee sont développés pour des grands comptes internationaux.

La collaboration avec d'autres services (travaux neuf, maintenance) a conduit à l'arrivée d'un hall pilote permettant la mise au point des produits avant passage sur la ligne industrielle sur le site de Saint Florent le Vieil.

Le lancement des nouveaux produits ne pourrait se faire sans une collaboration transversale avec la Qualité, la Production, les Achats, le Marketing, les Affaires règlementaires...



Mes compétences :

Nutrition

Gestion de projet

Management opérationnel