Actuellement chargée de comptes au sein de VERSPIEREN, ma mission est la satisfaction et la pérennisation des clients.



Je suis également chargée de la conquête des nouveaux prospects par l'étude et l'analyse de leurs risques.



J'ai la responsabilité de l'organisation et de la formation du département construction.







Mes compétences :

Assurance

Courtage

Juriste

Construction

Droit

Droit des contrats