Léonid GNINAFON

Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand, j'ai installé mon cabinet dans cette ville en février 2008.



J'y ai ensuite fondé le cabinet LKJ Avocats et partage actuellement mon exercice avec deux associés et une collaboratrice.



Notre cabinet a également su s'entourer de nombreux partenaires, enseignants, juristes consultants et consultants spécialisés dans les domaines d'expertises des matières que nous traitons.



Je suis diplômé en droit des affaires et en droit des assurances.



LKJ AVOCATS a, outre ses activités de contentieux classique, vocation à accompagner les entreprises et les associations, notamment de l'économie sociale et solidaire dans leurs problématiques juridiques.



Nous accompagnons également les entreprises ainsi que les ONG dans leur implantation et le suivi de leurs projets en Afrique.



Mes compétences :

Droit des affaires

Droit des contrats

Droit des assurances