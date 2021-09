Marie-Line BOURDI

30 ans d'expérience en gestion et direction d'entreprises de moins de 10 salariés m'ont amenée à créer le cabinet A.G.E. Services pour aider les dirigeants de TPE dans la gestion de leur entreprise parce-qu'il vaut mieux prévenir que guérir.

Pour celles et ceux qui sont débordés et doivent à la fois consacrer une grande partie de leur temps à leur coeur de métier mais aussi à la gestion de leur entreprise, pour les aider à faire face aux problèmes de rentabilité, d'organisation, de trésorerie insuffisante, j'apporte des méthodes et des outils de gestion adaptés à chaque activité et j'accompagne le chef d'entreprise dans la prise de décisions.



Ma façon de travailler est adaptée aux petites entreprises, recherche de solutions dans le respect des valeurs de leurs dirigeants.

J'interviens également en tant que formatrice en comptabilité et gestion en entreprise et dans différents organismes de formation pour accompagner salariés et dirigeants dans le développement de leurs compétences.











Mes compétences :

Analyse des écarts

Analyse des coûts

Budgets prévisionnels

Tableaux de bord

Gestion de la trésorerie

Gestion et Finances

Stratégie et Gouvernance d'entreprises

Pilotage d'activité