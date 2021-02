Après plus de 16 ans dans les solutions informatiques (8 ans informaticien / 8 ans commercial-chef de projet), j’ai décidé de mettre mon expérience au service de mes ambitions.

Ma double compétence (Technique et Commerciale) m’a permis de constater et de solutionner la complexité des langages, des objectifs et des contraintes (client / spécialiste).



En créant H-TIC (Technologies de l’Information et de la Communication), je propose aux entreprises une approche pragmatique, une vision globale et un langage « simple ».

Grâce à mon réseau d’experts multi-spécialistes, je propose de vous accompagner dans les solutions suivantes :

- Web marketing (référencement, stratégie de contenu et rédaction SEO, marketing social,…)

- E-commerce (Magento, intégration de modules dédiés)

- Développement spécifique sur mesure

- Site vitrine (Joomla)

- Communication (logo, plaquette, stand, catalogue,…)

- Hébergement

- Infrastructure virtualisée

- ERP SAP Business One

- Connecteur e-commerce / système de gestion (Magento/SAP Business One, Magento/Sage, Magento/XX via fichier xml)



Chacun de mes partenaires est spécialisé dans un domaine, et dispose de références clients de notoriété, preuve de son expertise.

Je mets en relation directe les entreprises avec mes partenaires et m’occupe du suivi global du projet. Je suis votre interlocuteur.

Tout le monde est ainsi rassuré et nous pouvons avancer vers vos objectifs !



Contactez moi pour échanger ensemble « simplement » de votre projet, qu’il soit global ou plus précisément sur un domaine.



A très vite !



Fabrice Hoarau



Mes compétences :

E-commerce

Serveur

Référencement

Magento

Virtualisation

Webmarketing

SAP Business One