Yves DELMAS

Toute histoire a une fin..... Mais dans la vie .... chaque fin annonce un nouveau départ. Après 42 ans d'un parcours professionnel riche & varié je suis donc décidé à commencer une nouvelle vie dans laquelle les mots choix & liberté auront peut-être plus de sens et de force.

Je suis toujours adepte du travail en partenariat et de l'animation de projets sur les thèmes de l'emploi, de l'insertion et du développement socio-économique. Partenaires vous avez été quelques uns à me faire des appels du pied ;-)

Maintenant que le mot retraite a sonné à mes oreilles et après des vacances bien méritées, je suis engagé aujourd'hui auprès d'associations me permettant de mettre mes expériences et compétences au service du plus grand nombre. Mon engagement en particulier auprès de Solidarité Nouvelle Face au Chômage (SNC) et d'Initiative Béarn devrait permettre que nos chemins se croisent à nouveau dans ces nouvelles fonctions....bénévoles.

A bientôt pour de nouveaux projets communs.



Mes compétences :

Gestion de projets techniques

Ingénierie de formation

Partenariats public privé

Mise en place de partenariats

GTEC

OPCA

Insertion socioprofessionnelle

Iso 9001

Gestion relation clients

Gestion réseau

Management d'équipes

Sens du Service

Gestion centre de profit