Marie Lorraine NIRELLI

Pourquoi faire appel à une freelance en communication globale ?



Avec près de 30 ans d'expérience en communication globale, en agence, entreprise et collectivité territoriale, vous bénéficiez d'un intervenant indépendant et dédié, sans intermédiaire, lorsque c'est nécessaire, sans recruter.



Je conçois et mets en place les solutions et les outils commerciaux & de communication dont vous avez besoin en :

communication imprimée - site internet et e-mailing - événementiel - relations presse - conseil.



Ensemble maîtrisons votre message : création de contenus, redacteur web.



Conseils et réalisations à la demande sur devis.



Membre du groupe BNI Marmande, Best in Garonne



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Management

Organisation d'évènements

PAO

Vision strategique

Suivi budgets

Marketing

Ressources humaines

Conseil en communication

création de contenus, rédaction web orientée SEO