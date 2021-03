Née en 1972 à Yonkers, dans la banlieue de New York, Marie-Madeleine Bobet-Doherty a commencé la guitare avec Roger Doherty, son père, à l’Ecole Municipale Agréée de Saint-Dizier en Haute Marne. Elle a continué à Paris au conservatoire du 12ème arrondissement avec Gérard Verba où elle a obtenu un Premier prix de la Ville de Paris en 1994 et la Médaille d’Or au CNR de Paris en 1993. Elle a ensuite intégré la classe de guitare d’Olivier Chassain et de Carel Harms au CNSM de Paris d’où elle en est sortie avec un Diplôme de Formation Supérieure. Elle a ensuite suivi la classe de pédagogie dans ce même CNSM.

La musicologie l'intéresse également. Elle a écrit un mémoire de fin d'études sur le compositeur cubain Léo Brouwer et a donné des conférences sur ce compositeur, notamment à Fort de France dans le cadre du Concours International Alexandre Lagoya.

Elle a l'occasion de se produire en soliste et en musique de chambre à Paris, Rennes, Orléans et dans divers pays européens dont la Finlande, l'Angleterre et la Hongrie. Parallèlement à ses études instrumentales, pour s'ouvrir à d'autres styles de musique, Marie-Madeleine a pris des cours d'improvisation générative avec Alain Savouret et de musique indienne avec Patrick Moutal.

Titulaire du Diplôme d’État et du Certificat d'Aptitude, elle enseigne actuellement son instrument dans le Conservatoire à Rayonnement Communal de Maisons-Alfort dans le Val de Marne.



Mes compétences :

GUITARE