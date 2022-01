Mon cursus scolaire et mon orientation professionnelle m'ont amenée à tester différentes enseignes notamment de décoration intérieure.

Ce secteur me plait beaucoup et me permet de mettre en pratique un grand nombre de notions apprises en cours.

Le marketing est mon deuxième centre d'interet étant donné la situation de l'offre produit et de la situation concurentielle pour chaque entreprise, il est primordial de réussir à se démarquer des autres en proposant des objectifs marketing originaux.