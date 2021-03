Https://www.researchgate.net/profile/Marie-Moncada



ENSEIGNEMENTS EN CURSUS DE SCIENCE POLITIQUE :



2020 - 2021 A.T.E.R. à mi-temps Université de Montpellier

o Cours magistraux (63 heures éq. TD)

Environnement et politiques Master 1

Grands classiques de la sociologie Licence 3

o Travaux dirigés (45 heures)

Grands classiques de la sociologie Licence 3



2019 - 2020 A.T.E.R. à temps plein Université de Montpellier

o Cours magistraux (112,5 heures éq. TD)

Action publique et gouvernance Master 1

Environnement et politiques Master 1

Grands classiques de la sociologie Licence 3

o Travaux dirigés (83,5 heures)

Sociologie politique des élites Master 1

Politique de lUnion européenne Licence 3



2018 - 2019 A.T.E.R. à mi-temps Université de Montpellier

o Cours magistraux (49,5 heures éq. TD)

Grands classiques de la sociologie Licence 3

o Travaux dirigés (45 heures)

Grands classiques de la sociologie Licence 3



2012 - 2015 Doctorante vacataire Université Paris 13

o Cours magistraux (77 heures éq. TD)

Science politique Licence 3

Politiques migratoires Licence 2

o Travaux dirigés (250 heures)

Politiques dintégration européenne Master 1

Méthodologie de recherche Master 1

Science politique Licence 2

Préparation aux concours de la fonction publique Licence 2

Analyse des politiques publiques Licence 1



ARTICLE EN COURS DE PUBLICATION DANS UNE REVUE À COMITÉ DE LECTURE :



o « Innovation parlementaire, entrepreneuriat et déserts médicaux en France », Politique et Sociétés (publication prévue pour le printemps 2021).



ARTICLES EN COURS DÉVALUATION DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE :



o « NVivo est-il utile pour une thèse de science politique ? Réflexivité sur les CAQDAS », Bulletin de Méthodologie Sociologique (soumise en décembre 2020).



o « Policy feedback et santé des sans-papiers en France : réconcilier linstitutionnalisme historique et les équilibres ponctués », Gouvernement et Action Publique (soumise en avril 2021).



PARTICIPATION À DES COLLOQUES :



o (à venir) Parliamentary Innovation, Entrepreneurship and Medical Deserts in France, International Public Policy Association (Fifth International Conference on Public Policy), juillet 2021, Barcelone (Espagne).



o (à venir) Policy Feedback and Health of Undocumented Migrants in France: Should We Reconcile the Historical Institutionalism and the Punctuated Equilibrium Framework?, International Public Policy Association (Fifth International Conference on Public Policy), juillet 2021, Barcelone (Espagne).



o « Policy feedback, équilibres ponctués et groupes dintérêt français : la santé des sans-papiers en jeu », journée détude intitulée « La santé des personnes migrantes. Entre politiques migratoires et politiques de santé », 5 février 2020, Sciences Po Paris (Laboratoire interdisciplinaire dévaluation des politiques publiques LIEPP), Paris.



o « Groupes d'intérêt, culture et accès aux soins des étrangers irréguliers en France et aux États-Unis », Association Française de Sociologie, 27-30 août 2019, Aix-en-Provence.

(...)