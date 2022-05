14/09/1988 (26 ans)

lauriane.bietrix@gmail.com





Organisation, rigueur, dynamisme, persévérance et autonomie.

Aptitudes à faire face à des changements de priorités, à respecter les délais et à gérer plusieurs tâches simultanément.

Capacité à travailler en équipe.

Facultés d’écoute, de médiation, de négociation et de décision en urgence.

Bureautique

Spécialisations : Gestion des politiques transfrontalières



Mes compétences :

Management

Coordination de projets

Politiques publiques

Evaluation

Gestion de projet

Santé publique

Sciences politiques