Marie Patience NDONGO

Bonjour,



Avec plus de dix ans d'expérience dans les domaines QSE et Développement Durable, je suis en CDI depuis 6 ans comme Coordinatrice QSE et capabilités des procédés dans le secteur aéronautique chez Blanc Aéro industrie filiale du groupe Lisi Aerospace. Ma mission est de piloter de manière autonome la maîtrise opérationnelle et le management du système QSE au sein d'une unité autonome de production de 200 personnes.



Pour monter en compétence, j'ai décidé à 43 ans de revenir sur les bancs de l'école en prenant un congé individuel de formation et en intégrant l'école d'ingénieurs du CESI de Toulouse pour passer le Mastère spécialisé en management QSE. J'ai réussi mon année en obtenant la note maximale et les félicitations du jury lors de ma soutenance de thèse basée sur le management des risques en entreprise et sa mise en application au sein de l'entreprise MAEC du groupe CAHORS. Ma double mission dans cette entreprise était de mettre en place un système de management des risques qualité répondant aux nouvelles exigences de la norme ISO 9001 : 2015 et de piloter de manière autonome le système de management de l'énergie selon la norme ISO 50001 : 2009.



Ma brillante réussite a cette formation confirme mes capacités de manager QSE, énergie et/ou RSE et m'encourage aujourd'hui à rechercher de nouvelles opportunités professionnelles pour apporter mon savoir faire et mes compétences à toute entreprise à la recherche d'une Responsable QSE ou RSE dynamique, force de proposition et rigoureuse.



Mes compétences :

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Développement durable

Maîtrise statistique des procédés

Audit énergétique

AMDEC / FMEA

Mise en place, pilotage système QSE-énergie, RSE

Management de projet

Démarche RSE - ISO 26000

Lean management

Démarche 8D; 5S; VSM

Auditeur interne ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001;

Management de l'energie - ISO 50001

ISO 31000 : 2009

Management des risques Qualité, sécurité, environn

ISO 9001 : 2015