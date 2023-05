Marie PHILIPPE

J'ai fait mes armes dans les secteurs de la publicité, l'électronique grand public, la mode et l'immobilier commercial au sein de groupes internationaux.



Identifier les besoins et attentes du marché, définir l'offre et son positionnement, faire connaître, générer du trafic, assurer une expérience mémorable qui sera recommandée, fidéliser Voilà ce qui me fait vibrer professionnellement.

Et comme il faut des fonds pour tout cela, j'excelle dans la gestion d'un P&L et les relations avec les investisseurs. La motivation d'équipes pluridisciplinaires et multiculturelles m'enthousiasme.



Je souhaite aujourd'hui mettre mes compétences au service d'une entreprise pour qui la responsabilité sociétale et environnementale n'est pas un vain mot. Si tel est votre cas, alors, rencontrons-nous !





Mes compétences :



Stratégie Marketing

Plateforme de marque

Campagne média & achat d'espace

Stratégie digitale et Marketing d'influence

Marketing opérationnel

Marketing relationnel / CRM

Trade marketing

Evénementiel

Relations Publiques

Études de marché

Lancement de produits

Visual merchandising

Formation

Gouvernance budgétaire

Management d'équipes pluridisciplinaires

Relations fournisseurs / investisseurs / partenaires