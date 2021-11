Christophe YÉRÉMIAN

Contact : c.yeremian@orange.fr



Expert en Retail, distribution spécialisée multiformat et grands magasins au sein de groupes internationaux 

- Direction stratégique et opérationnelle de business unit de 50 à 350 M€ de CA

- Pilotage et optimisation de P&L depuis plus de 15 ans et des Kpi’s 

- Management d’équipe de direction multisite jusqu’à 1200 personnes



Mes compétences :

Retail

Direction générale

Property manager

Concept magasin

Leasing

Visual Merchandising

Stratégie d'entreprise

Distribution sélective

Réseau de magasins

Property management

Développement

Leadership

Distribution spécialisée

Réseau

Direction commerciale

Mode

Textile