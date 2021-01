Marie-Pierre LE QUERE

Psychologue clinicienne en exercice depuis 21ans, mon champ d'expertise s'articule sur 3 axes.

L'axe clinique en libéral, la prise en charge thérapeutique des adultes et des adolescents, présentant des problématiques diverses (angoisses, phobies, troubles associés) à Montpellier et Villevieille.

La petite enfance, axe comprenant la prise en charge des enfants et l'accompagnement à la parentalité à Montpellier et Villevieille.

L'axe de la psychologie et des troubles liés au travail : prise en charge du burnout (Montpellier et Villevieille) et participation à l'élaboration de bilans de compétences pour AFL Consultants (Nîmes).

J'ai également exercé dans le domaine de la formation en entreprise, et animé des réunions de régulation d'équipe et de débriefing psychodynamique. Impliquée depuis toujours dans le milieu associatif, j'assure actuellement la présidence d'un LAEP (lieu d'accueil enfant parent), Le Baobab, à Montpellier et Lunel (34).



Mes compétences :

- Psychothérapie adulte, adolescent, enfant.

- Prise en charge des pathologies du travail (burnout).

- Formée au débriefing psychodynamique.

- Partie psychologique des bilans de compétence (tests et entretiens).

- Régulation et supervision d'équipes (crèches, centres aérés, etc.).

- Présidente de l'association Le Baobab (LAEP Montpellier et Lunel).

- Adhérente à l'ALI.